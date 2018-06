Elalvást segítő meditációs hangoskönyv készült a GDPR-rendelet szövegéből

Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a GDPR egyelőre kevéssé hozza a várt eredményeket, erről a Qubit épp a napokban írt hosszabban is. A nehezen kibogozható rendelet minden európai kis- és középvállalatra ráhozta a frászt, és sokak számára még mindig nem világos, hogy pontosan mit is kéne tenniük az ügyfelek adatainak helyes kezeléséért.

Egy meditációs alkalmazást gyártó vállalat viszont meglátta a GDPR-ban a nyugtató hatást is: a Calm nevű alkalmazás fejlesztői már eddig is gyártottak felnőtteknek szánt altató sztorikat, azaz olyan történeteket, melyeket hallgatva könnyebben lehet álomba lehet szenderülni.

Most e felvételek közé került be első jogszabályként a GDPR szövegének egy részlete, ráadásul a BBC egyik legismertebb klasszikus hangjának, Peter Jeffersonnak a tolmácsolásában. Jefferson korábban negyven éven át a hajózási vonatkozású előrejelzéseket osztotta meg éjjelente a brit közszolgálati rádióban, amivel hasonló kultikus státuszt vívott ki magának, mint nálunk a 'hajóvonták találkozása tilos' mondatot is tartalmazó, szintén a közszolgálati rádióban sugárzott vízállásjelentés.

Érdeklődőnek és bátraknak itt van ötárnyi felvétel összevágva Jefferson esti bejelentkezéseiből:

Szóval ha valaki nagyon rákap Jefferson hangjára, akkor a jövőben az alkalmazáson keresztül az EU adatvédelmi szabályozásának szövegéből készült hangoskönyvet is hallgathatja. Az alkalmazás amúgy sajnos nem ingyenes, de hétnapos próbaverzió bárki számára elérhető. (Verge)