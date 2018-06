Elsőre mi is viccnek hittük, de nem az: a dzsihadisták nagyon érdekes új egyenruhával jelentkeztek. A Military Times szerint a szettre hatással lehetett a punk rock éra, nyomokban Gwen Stefani, de van benne egy csipetnyi szado-mazo vonal is. Külön figyelmet érdemel a 13 éves hülyegyerekek gardróbjából elcsent, fegyveres póló No Tension felirattal, és a szegecses kesztyű, de érdekes megoldás a terepmintás térdgatya kombinálása a magas szárú sportcipővel és a térdig érő zokniszerűséggel is.