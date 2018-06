Már 65 halottja van a guatemalai vulkánkitörésnek

A vasárnapi kitörés után izzó sziklatörmelék, hamu és gázok árasztották el a Fuego vulkán környékét. Fotó: HO/AFP

Megfeszített erővel dolgoznak a mentőalakulatok Guatemalában áldozatok után kutatva a hamuban és sárban a Fuego vulkán szombati kitörése után. Dolgukat nehezíti, hogy egyelőre sejtésük sincs róla, hány áldozatnak veszhetett nyoma a kitörés után.

A New York Times helyszíni beszámolója szerint a vulkáni hamu helyenkénttérdmagasságban borítja a környéket, a tűzoltók általában csak szénné éget holttesteket tudnak kiemelni belőle. A helyi tűzoltótársulás elnöke, Dr. Otto Mazariegos szerint "teljesen, totálisan eltemetett holttesteket találtunk, mint amilyeneket Pompeiiben látni".

A mentőalakulatok egyik vezetőjének Pompeii jutott eszébe a látványról. Fotó: JOHAN ORDONEZ/AFP

Mazariegos szerint a halálos áldozatok száma a valóságban több száz lehet. Már csak azért is, mert a mentőalakulatoknak egyelőre nem sikerült elérniük a vulkán megközelíthetetlenné vált déli lejtőit.

Teljes falvakat temetett maga alá a helyenként térdmagasságig érő vulkáni hamu. Fotó: JOHAN ORDONEZ/AFP

Az ország fővárosához, Guatemalavároshoz kimondottan közeli, csupán ötven kilométernyire lévő Fuego vulkán 2002 óta aktív újra. A vulkán úgynevezett sztratovulkán, vagyis a belsejében jelentős a gázképződés, ami robbanásszerű kitöréseket okoz. Egy ilyen kitörés után gyakran indul meg piroklasztikus ár, vagyis a hegy oldalán izzó kő és gáz kezd hömpölyögni, elpusztítva minden útjába akadó dolgot. A mostani kitörés után a füstgomolyag másfél kilométeres magasságba emelkedett a vulkán fölött, mielőtt 25 kilométeres sugarú körben szétterült volna. (Via The New York Times)