Sikerült leereszteni a hatalmasra fúvódott brit tacskót

Trevor két jellegzetes arca

Trevor, a négyéves chesire-i tacskó mindeddig pont úgy nézett ki, ahogy egy jóképű fekete-sárga (tacskós tolvajnyelven fekete-cser) tacskónak ki kell néznie. Aztán azt vette észre a gazdája, hogy egyre kövérebb. Ami tacskóknál nem lenne példátlan jelenség, csakhogy Trevor nem hétről hétre, hanem percről percre lett nagyobb.



Míg olyanná nem vált, mint egy gömbszerűen dagadt buddhista bölcs.

Ezen a ponton berohantak vele a közeli klinikára, ahol kiderült, hogy egy olyan ritka szindrómában szenved - az igen megfélemlítő nevű szubkután memfizéma nevűben - ami a légcső kilyukadásával jár. Illetve azzal, hogy minden korty belélegzett levegő egy része Trevor bőre alá került, szó szerint felfújva őt.



Trevort az orvosok először is kilukasztották, leeresztették, aztán belülről is bestoppolták, most már remekül van és újra tacskó formájú.

És hogy mit reagált minderre a 444 két tacskószakértője, Szily Minó (1) és Szily Txiki (1)? Ennyit:





(via Index Mindeközben)