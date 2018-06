Ballagótarisznya helyett golyóálló pajzsot kaptak amerikai iskolások

Hátizsákra szerelhető ballisztikai pajzsot, vagyis golyófogót kaptak ballagásukra ajándékba egy philadelphiai általános iskola, a St. Cornelius nyolcadikos diákjai. A golyóálló pajzsot adományozó cég a tanárokra is gondolt, ők is kaptak a 25x30 centis, a hátizsákba illeszthető pajzsból.

A gyártócég, az Unequal Technologies tájékoztatása szerint pajzsuk sokféle golyót megfog, és még a késszúrásnak is ellenáll. Mondjuk az AR-15-ös félautomata gépkarabély nagy energiájú lövedékeit pont nem fogja meg a pajzsuk, pedig ez elég kedvelt fegyvere az iskolai, és úgy általában az amerikai ámokfutóknak, a februári, 17 halálos áldozatot követelő mészárlás elkövetője is ilyet használt. (Via AP)