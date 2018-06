Öngyilkos lett Anthony Bourdain

61 éves korában megölte magát Anthony Bourdain, a legszórakoztatóbb és legjobban író amerikai séf, aki az utóbbi években utazós-gasztronómiai sorozatokat forgatott szerte a világban, többek között egy budapesti zsírbüfében is.



Bourdain Franciaországban dolgozott éppen egy újabb epizódon a CNN-en futó Parts Unknown című tévésorozatához. A barátja, Eric Ripert francia séf találta meg a hotelszobájában. Maga a CNN jelentette be, hogy a sztárjuk öngyilkos lett.

Az 1956-ban született Bourdain, a nemzetközi gasztonómia Lou Reedje New York-ban volt híres séf a Bresserie Les Halles nevű étteremben, amikor 2000-ben kiadta a Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly című könyvét, ami arról szólt, hogy milyen egy menő étterem a konyhából nézve. A remekül megírt, igen vicces, szórakoztató, szabadszájú, kulisszatitkokat kiteregető könyv megjelenése nagyjából egybeesett azzal, hogy az evés-ivás világszerte divatos popkulturális cselekedetté vált.

A Kitchen Confidential így egycsapásra világhírűvé tette a szerzőt, aki minden addig séfhez képest úgy volt népszerű, mint valami rock and roll-sztár: laza volt, szuper jóképű, beszólós, általában fekete bőrdzsekiben mutatkozott és nyíltan beszélt a heroinista korszakáról, a séfség és általában a menő éttermek sötét oldaláról nem is beszélve.

A Kitchen Confidential egyik híres szakaszában arról ír, hogy amikor egy menő SoHo-beli étteremben volt szakács, folyamatosan beállva dolgoztak, az öszes elképzelhető kábítószerrel dobva fel a konyhai munka monotóniáját. Annyit cigizett, hogy a legendás séf, Thomas Keller egyszer egy olyan menüsort állított össze a tiszteletére, amiben volt egy "kávé és cigaretta" nevű fogás.

A könyve sikere után nem sokkal tévésorozatokat kezdett forgatni a Food Networknek, a Travel Channelnek, majd a CNN-nek. Az igazi zsánere a helyi gasztronómiával és kultúrával ismerkedős útifilm volt.

Így jutott el 2015-ben Budapestre is, ahol többek között a Pléhcsárda nevű büfében forgatott, ahol valósággal istenítette a hely hatalmas májas-velős palacsintáját, majd annyira elámult a rántotthús méretein, hogy külön lefotózott magának egyet.

De a véres hurka is nagyon bejött neki:

A gasztroműsorok mellett jó pár könyvet is írt, főleg, de nem kizárólag a főzés témakörében.