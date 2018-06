Vajon Natalie Portmannek és Dwayne Johnsonak ugyanannyi kalóriára van szüksége naponta?

Érdekes, hogy a félmázsás színésznő és a 120 kilós monstrum számára is ugyanannyi %-a napi optimális bevitelnek egy adott élelmiszertermék cukortartalma a címke szerint, nem?

Na de mi az az átlagos felnőtt? És ha én kétszer akkora vagyok?

Érdekes, de nem igaz. Az élelmiszer-címkéken szereplő RBÉ, vagyis Referencia Beviteli Érték nem egy mindenkire igaz százalékértéket jelöl (vagyis hogy az adott élelmiszerből egy adag a nevezett tápanyag napi szükségletének hány százalékát fedezi), hanem egy átlagos felnőttre vonatkozik. Az átlagos felnőtt pedig egy átlagos fizikai aktivitású, átlagos testalkatú, 19-64 éves felnőtt személy.



Az RBÉ-érték tehát csak egy irányadó segédlet a napi étrend összeállításához, segít megmutatni, hogy mégis kábé mennyi vitamint, zsírt, rostot együnk meg még vagy ne együnk már meg, ha az adott élelmiszerekből keverjük ki a napi üzemanyagot. És persze segít abban is, hogy a valamit üvöltően magas arányban tartalmazó cuccból lehetőleg mértékkel fogyasszunk. Ha látjuk, hogy két üveg megivott Hogyishíják üdítőből lenyomtuk az átlagos felnőtt cukorigényének 100%-át, akkor azért utána nem csak Radics Gigi, de Fekete László is biztosan elgondolkodik azon, hogy biztosan akar-e még harapni egy Miafene-csokiszeletet is, nasinak.

Edward Bamford and John Coan: 1771-es ábrázolás két felnőtt emberről. Vajon ugyanannyi cukor, zsír, C-vitamin kell nekik naponta? Fotó: Wellcome Library, London

