Először viselt turbánt egy katona a brit királyi testőrség kötelékében

Jó reggelt, és külön boldog névnapot Enciána, Ludovika és Pelágia nevű olvasóinknak. Ami az időjárást illeti: az OMSZ szerint heves zivatarokra is számítani kell, főként az ország délkeleti, déli felén. Ezek környezetében viharos/károkozó (60-90 km/h, helyenként annál is erősebb) széllökésekre és nagy méretű, 2-3 cm-t meghaladó átmérőjű jégdarabokra is fel kell készülni. Északkeleten több órára kisüthet a nap, illetve mindenhol elég meleg lesz: a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között mozoghat, és késő estére se nagyon megy 20 fok alá.