Tapogatási ügybe keveredett Justin Trudeau

Brit Columbia tartomány egyik helyi lapja, a Creston Valley Advance 2000 augusztusában szerkesztőségi cikket írt róla, hogy Pierre Trudeau korábbi miniszterelnök fia, a 28 éves Justin Trudeau megfogdosta az egyik riperterüket. Azt is írják, hogy az akkor még nem politizáló kisebbik Trudeau bocsánatot kért.

Fotó: Kevin Hagen/Getty Images/AFP

Mióta megválasztották Kanada miniszterelnökének, ez a meg nem erősített történet újra és újra felbukkant a neten, és most megint bekerült a hírekbe, miután a Breitbart cikket kanyarított belőle. A BuzzFeed ezért rákérdezett Trudeau sajtósainál, hogy mi a helyzet, és azt a választ kapták, hogy a miniszterelnök mindig tisztelettel bánt a nőkkel, és „nem gondolja, hogy bármilyen negatív interakcióra sor került volna Crestonban”. A BuzzFeed kereste a nőt, akit Trudeau állítólag fogdosott, de egyelőre nem kapott választ, a Creston Valley Advance akkori szerkesztőjét pedig nem tudták elérni.

Trudeau sajtósai most is hangsúlyozták, hogy a miniszterelnök a nők elleni erőszakkal foglalkozó szervezetnél kezdte az aktivista karrierjét, a kormánya zéró toleranciát hirdetett a szexuális zaklatásokkal szemben, és Trudeau több párttársát ki is zárta az ellenük felhozott vádak miatt.