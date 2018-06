Bárányokkal, hajókkal és szélmalommal együtt eladó egy egész sziget Izlandon

Az izlandi sajtó számolt be róla, hogy eladósorba került egy komplett izlandi sziget. A Vigur a Ísafjarðardjúp fjord közelében fekszik, jó időjárási viszonyok között 10 perc alatt érhető el motorcsónakkal a 'szárazföldről' (hiszen Izland maga is sziget). Áram van a szigeten, ahol összesen 700 négyzetméternyi ingatlan van, ebből 200 négyzetméter lakóingatlan.

Vigur szigetén található az ország egyik legismertebb szélmalma, és egy viktoriánus stílusú lakóház is, de ezek az izlandi nemzeti múzeum tulajdonát képezik.

A szigeten évi 10 ezer turista fordul meg, így azokat is várják, akik a vendéglátásba fektetnének be. Van egy kávézó, egy szuvenírbolt, egy étkező és egy tíz szobás szálló is Viguron.

Fotó: Michael Nolan/robertharding

A 45 hektáros sziget eddig is magántulajdonban volt, az eddigi tulajai 25 éve birtokolták a szigetet, mezőgazdasági munkák mellett a turizmusban utaztak. Számos bárány is él a szigeten, ők is benne vannak a csomagban, ahogy a halászati jogok is. Hajóflotta is jár a szigethez, többek között az egyik legrégebbi, még működő halászhajó Izlandon, még a 1800-as évek elejéről.

Az ingatlanközvetítő oldalon nem szerepelt ár, ajánlatokat várnak ugyanis a szigetre, de a helyi sajtó beszámolói szerint 300 ezer izlandi korona, azaz 2,4 millió euró (mintegy 770 millió forint) alatti áron biztos nem fogják eladni. (IcelandMag, Grapevine)