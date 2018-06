Szombat este ellopták Oroszország bukaresti nagykövetének, Valerij Kuzminnak a pénztárcáját Nagyszebenben. A nagykövet épp a főterén sétált a feleségével, amikor a zsebtolvajok ellopták a pénztárcáját az inge zsebéből.



A nagykövet nem aprózta el, 1250 lej és 250 dollár is volt a pénztárcájában, ez közel 150 ezer forint. A diplomataigazvolánya is benne volt, annak is lába kélt. (Transindex)