Így ette meg a rétisas a feketególya-fiókákat Gemencen

Először sikerült videóra rögzíteni, ahogy egy rétisas kifoszt egy feketególya-fészket, megölve mindháromn fiókát. Az eset, amiről az RTL Híradója számolt be, a gemenci erdőben történt, egy bekamerázott fészekben, de nem a médiából jól ismert Tóbiáséban.







Kalocsa Béla ornitológus a csatornának azt nyilatkozta, hogy a sasok inkább hallal szoktak táplálkozni, de ennek híján áttérhetnek más élő táplálékra is. Most is ez történhetett, a szakember szerint ugyanis az alacsony vízállás miatt a környék nem terített asztal a rétisasoknak. Kalocsa felidézte, hogy az egyik gólyaszülő megpróbálta ugyan elkergetni a sast, de az nem rémült meg tőle.