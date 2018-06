Különleges akusztikus koncertek a Nagyszünetben

Minden akusztikus koncertnek van egy különleges, karizmatikus hangulata, főleg ha olyan helyszín ad otthont neki, mint a Nagyszünet. A Budapest Park bal oldalán elkülönített zöld terület a tavalyi évben nyitotta meg kapuit, hogy az iskolai nagyszünetek hangulatát megidéző közösségi teret alakítson ki a belvárosból elvágyódó látogatók számára. A Nagyszünet előző évi sikeres nyitószezonja után az idei évre még erősebb programsorozatot ígér, amelynek már szerves részét képezik a tavaly még csak kísérleti szinten megrendezett akusztikus koncertek is. A 2018-as szezont Lovasi András, Gábor Andor és Heidl György különleges formációja, a Véletlen Trió nyitotta, de azóta megfordult itt a Black-Out, a Muzsik és Volkova, a Quimby billentyűse, Balanyi Szilárd és a 30Y frontembere, Beck Zoli is, aki legutóbb teltházas közönség előtt állt színpadra. Június 11-én a Szabó Benedek és a Galaxisokból ismert Szabó Benedek és Sallai László lép fel, akik számos egyéb formációban (Felső Tízezer, Zombie Girlfriend, The Sommersault Boy) bizonyították már tehetségüket a hazai underground szcénában. A két dalszerző-énekes-gitáros ezúttal akusztikus felállásban érkezik a Nagyszünetbe, ahol saját szerzeményeik mellett kedvenc dalaik feldolgozásaival készülnek.

Július 9-én Kiss Tibi már Amerikát is meghódító új duóját, az Aranyakkordot hallhatjuk. Kiss Tibi (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) tulajdonképpen már 10 éve ír közösen dalokat filmzenéhez, egyéb projektekhez, Vasti több Quimby-lemez felett bábáskodott producerként is, de csak mostanra értek össze teljesen a szálak a próbaterem kanapéján. Az Aranyakkord egy dalkeltető, a pillanat szülte számok otthona. Július 16-án pedig az egyszálgitáros zsenit, Hangácsi Mártont láthatjuk a Nagyszünetben, aki különleges orgánumával, dallamos gitárjátékával és a pedálok, főként a looper jótékony használatával olyan őszinte, igényes, egyedi előadásmódot alakított ki, ami kimagasló az utcazenészek világában. A szólóban igencsak nagy sikereket elérő művész tavaly májusban jelentette meg Ed Sheerant idéző, rádióbarátabb lemezét My True Fairy Tale címmel – azóta ezzel a tündérmesével járja az országot. A Nagyszünet kedvéért a hamarosan új albummal jelentkező Margaret Island is lecseréli a Budapest Park nagyszínpadát, hogy egy lényegesen kisebb, de sokkal bensőségesebb terepen invitálja örömzenélésre népes közönségét. Akusztikus estjeiken Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint Gerendás Danival kiegészülve mutatja meg azt a végtelen szeretetet, amit a zenélésen keresztül fejeznek ki. Július hónap utolsó koncertjét 30-án az Óriásból ismert Egyedi Péter adja majd. Egyszálgitáros szerzői estjein a hálószoba mélyén született intimebb szólószerzeményei mellett zenekarai fontosabb dalai is előkerülnek, valamint rendre elhangzanak kedvenc előadóitól “kölcsönvett” izgalmas feldolgozások is, amelyek számára fontos jelentéssel bírnak vagy érdekes interpretációi az eredetinek. Bár a további akusztikus programokat még homály fedi, de az már biztos, hogy szeptemberben a Nagyszünet egyik kiemelt vendége Bérczesi Robi korunk egyik legmeghatározóbb underground dalszerző- énekese, a Hiperkarma frontembere lesz, aki itt ünnepli majd 42. születésnapját.