Lerúgta az anyja lépét egy férfi, mert az nem engedte, hogy odaköltöztesse a barátnőjét a családi házba

A Tatabányai Törvényszék 2 év 8 hónap fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki nagy erővel hasba rúgta édesanyját egy veszekedés közben a szülei családi házában - közölte a törvényszék.



A férfi többszörös visszaeső, épp a börtönből való szabadulása után költözött a szülei lakásába. Folyamatosan konfliktusai voltak édesanyjával, aki

nem engedte, hogy a vádlott a barátnőjét is odaköltöztesse a családi házba.

Ennek ellenére 2017. október 4-én a vádlott a saját és a barátnője holmijait tartalmazó csomagokkal érkezett a szülői házhoz. Az édesapja beengedte, az édesanyja azonban ismételten kijelentette, hogy a vádlott barátnője nem költözhet a házukba.

A férfi ettől indulatba jött, odaugrott az ülő édesanyjához, és nagy erővel megrúgta.

A nő még másnap is rosszul volt, ezért orvoshoz ment, itt az állapota miatt azonnal mentőt hívtak hozzá. Kiderült, hogy lépsérülést szenvedett, amely miatt el is kellett távolítani a lépét. A lép sérülése életveszélyes sérülésnek minősül, szakszerű orvosi ellátás nélkül a sértett meg is halhatott volna.

A büntetés kiszabása során a törvényszék figyelembe vette, hogy a vádlott a cselekményt olyan kóros elmeállapotban (személyiségzavar) követte el, amely közepes fokban korlátozta a cselekménye következményeinek felismerésében. Az ítélet nem jogerős, a vádlott, a védő és az ügyész is 3 nap gondolkodási időt kért a nyilatkozat megtételére.