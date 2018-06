Merkel akkor is közös menekültügyi szabályozást akar, ha egyébként Magyarország megvédi a szerb határt

Angela Merkel az ARD-nek adott egyórás interjújában vasárnap elmondta, hogy továbbra is minden erejével a közös menekültpolitika és az egységes menekültügyi szabályok kidolgozásán fog dolgozni. Miközben egy félmondatban elismerte, hogy Magyarország megvédi a szerb határszakaszt, olyan közös megoldásokat vázolt, amikkel a magyar kormány aligha értene egyet.

A német kancellár két dolgot emelt ki, ami szerinte az Európai Uniót veszélyezteti:

az egyik, hogy a külpolitikában nincs egységes hangja az EU-nak;



másrészt pedig még mindig nincs egyetértés arról, hogyan kellene megoldnia menekültválságot.



Merkel a menekültválságot továbbra is egy közös menekültügyi hatóság és közös menekültügyi szabályok felállításával oldaná meg.

Elismeri, hogy erről nagyon nehéz tárgyalni, talán nem is ez lesz az utolsó lépés a megoldás felé. A közös szabályok szükségességére példaként felhozta, hogy ha mondjuk az Albániából érkezett emberek azt tapasztalják, hogy közülük Franciaországban többen kapnak menedékjogot, akkor Németországból is átmennek oda. Szóval ha közösen akarják kezelni a problémát, közös menekültügyi szabályokra van szükség.

Ha nem akarják a különböző helyeken bevezetett határellenőrzésekkel szétrombolják a szabad mozgás intézményét Európán belül, akkor közösen kell megvédeni a külső határokat. Ehhez pedig egy közös európai határrendőrséget is felállítana.

Hozzátette, hogy az európai határrendőrség akkor is felléphetne, ha a külső államoknak ez annyira nem tetszik. Ezen felül közös fejlesztés politika is kell a tranzitországokkal együtt. „Ehhez minden erőmet be fogom vetni, mert különben Európa veszélyben van”- jegyezte meg Merkel. A német kancellár úgy látja, hogy még Sebastian Kurz osztrák kancellárral is megtalálja a közös alapot egy egységes menekültpolitika kialakítására. Júliustól ugyanis Ausztria viszi az EU soros elnökségét.

A magyarok könnyebb helyzetben vannak a szárazföldi határral

A riporter felvetette, hogy a külső határok védelme ugyanolyan fontos, mert az egyes tagállamok nem érzik kötelességüknek megvédeni a határaikat, mint mondjuk Magyarország. Erre Merkel elmondta, hogy az EU egyik külső határa valóban a magyar- szerb határszakasznál húzódik, így Magyarország hasonló helyzetben van, mint Görögország, csak Magyarországnak szárazföldi határa van, ami könnyebben védhető. De bizonyos értelemben Magyarország értük is végzi ezt a munkát.

Majd megjegyezte, hogy most ennél fontosabb, hogy elég erősek-e, hogy fejlesztési segítséget vigyenek Afrikába, ahonnan az emberek jönnek, és most közelebb vagyunk a szíriai háború befejezéséhez, gondoskodni kell azokról a menekülttáborokról, amik közelebb vannak a menekültek otthonához. Emlékeztetett, hogy ezért jött létre megállapodást Törökországgal, de nem biztos, hogy amit eddig elértek, az elegendő, ezért tovább kell dolgozni, és közös menekültügyi szabályok kellenek.