Etikus kannibalizmus: amputált lábát szolgálta fel barátainak vacsorára egy amerikai férfi

A Vice készített egy hosszú interjút a férfival, aki két éve, lába amputálása után feltálalta azt barátainak. A férfi egy motorbaleset áldozata volt, a nagy esés után kiderült, hogy soha nem fog tudni járni a lábával. Amikor az orvosa megkérdezte, hogy amputálják-e, az első kérdése az volt, hogy megtarthatja-e.

Innen indult a történet, amit a férfi előbb a Redditre írt meg, majd részletesen elmesélt a Vice-nak is. Három héttel a baleset után a Shiny álnevű férfi meghívta magához tíz olyan barátját, akikről tudta, hogy nyitottak a világra. Nagy vacsorát csapott nekik, egymást érték a fogások, majd jött a főfogás: taco Shinny combjából elkészítve.

Mint a Vice írja, a szövetségi törvények az Egyesült Államokban önmagában nem tiltják a kannibalizmust, és Idaho az egyetlen állam, ahol emberi hús fogyasztásáért börtön járhat. Ugyanakkor számos törvény miatt mégis nehéz emberi húshoz jutni: nemcsak a gyilkosság tiltott (nem meglepő módon), de például kereskedni vagy a holttesteket meggyalázni is.

De nemcsak jogi, hanem súlyos etikai problémák sora is felmerül az emberi húsevés témája nyomán: Shiny esete viszont azért tűnt másnak a Vice szerint, mivel itt maga a tulajdonos ajánlotta fel fogyasztásra a húsát, ráadásul az egész folyamatot részletesen dokumentálta is. (Redditen végig is lehet nézni a galériát, de ezt csak erős gyomrúaknak ajánljuk.)

A 38 éves férfi arról beszélt a Vice-nak, hogy eredetileg csak kitömni tervezte a lábát, és mondjuk díszítő elemként használni otthon, nem akarta ugyanis, hogy a saját testrésze egy hamvasztókemencében vagy valami szeméttelepen végezze.

A lábat a kórháztól nem volt nehéz megszereznie, mivel vannak felekezetek, ahol csak az összes testrésszel együtt szokás eltemetni a halottakat, ezért fordult már elő mással is, hogy elvitte egy amputált végtagját. Ki kellett töltenie néhány papírt, de ennyi, simán hozzájutott. Hazaérve lefagyasztotta, majd keresni kezdett valakit, aki kitömi esetleg neki, de senki nem vette komolyan.

Amikor hazavitte, négy barátja járt nála, és szürreális jelenet volt, ahogy játszottak a fagyott lábbal: egy egyszerű tárgynak tűnt, nem egy ember darabjának. Az interjúban részletesen mesél arról is, hogy hogyan készítette elő a húst a konyhai műveletekhez: mint mondta, ez volt élete legbizarrabb pillanata, és közben csak reménykedett, hogy ennél már sosem lesz bizarrabb semmi.

A vacsorára tizenegy embert hívott meg. Rákérdezett arra, emlékeznek-e arra, hogyan beszéltek arról korábban, hogy ha egyszer lenne módjuk etikusan emberi húst fogyasztani megtennék-e, és elmondta, hogy most itt a lehetőség. A tizenegyből tízen igent mondtak, mint Shiny mondta, alighanem egy fura társaság tagja. Az egyik barátja felajánlotta, hogy a párja séfként dolgozik, és segít elkészíteni, így őt is bevetették.

Végül a séf és barátnője, Shiny egy exe, egy főiskolai barátja, két frissebb barátja, két évtizedes barátja és egyikük lánya csatlakozott a vacsorára. A séf éjszakára bepácolta a combot, majd másnap kisütötte hagymával, paprikával és lime levével. Kukoricatortillával tálalták, a recept is elérhető az interneten.

Mint elmondta, az izom rágós volt, a húsnak pedig nem volt rossz az íze, de azért nem élete legjobb élményéről beszélünk.

A közös evés elég feszengős volt az elején, de aztán sok sötét humorral sikerült feloldani, erre amúgy a társaság legtöbb tagja amúgy is vevő volt. Szerinte ezért sült el jól az este, végig viccelődtek azzal, hogy épp az egyikük végtagját fogyasztják. Másnap pedig felhívta az egyik vendég, és közölte, hogy éppen most szarta őt ki.

Shiny szerint az élmény segített abban is, hogy lezárja a balesetet: amikor kiderült, hogy elveszíti az egyik lábát, rettentően kétségbeesett, új helyzetben találta magát az életben. Mint meséi, sosem kellett igazán küzdenie semmiért, középosztálybeli fehér férfiként élte az életét, nem volt katona sem, sosem volt szegény. A baleset után ébredt rá arra, hogy mennyire könnyen adódott neki eddig minden, és utána kezdte el igazán értékelni az embereket, akik körbeveszik. Az elmúlt két év igazán jól sikerült a számára: elköltözött a városból és munkahelyet váltott, és több mint másfél éve új barátnője van, akit nagyon szeret.

Ő is tudja, hogy ez egy nagyon bizarr sztori, számára is időbe tellett, míg megszokta, hogy tényleg ezt tette. Ennek a folyamatnak a része volt az is, hogy két évvel a baleset után megírta a Redditre a történteket.

Az emberi húsevést egyszeri történetnek látja, nem támadt kedve ahhoz, hogy embereket vadásszon le. Shiny szerint fontos, hogy a történtek egészséges és etikus keretek között zajlottak, és az egész egy jó móka volt, most meg van egy remek története.