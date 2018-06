Ha ezt nem tiltja le a Facebook, akkor semmit!

Van egy fontos kérdésem hozzád. Igen, tőled kérdezem, aki most ott ülsz a képernyő előtt, és olvasod a 444-et, akinek most innen küldök egy ó-ó-óriási sajtos-tejfölös ízű slime-os pacsit:

Ismered te Hashtag Jager Slime Gergőt?!

Neeeeem?! Ő az a bámulatos képességű ember, aki kiállta a rossz ízű Jelly Belly kihívást, aki végigcsinálta a csiganyálízű, a fikaízű Double Dares cukorka-kihívást, aki megcsinálta a WC-szörny mega-unboxingot. Ő az, aki minden SZ betűs napon, szerdán és szombaton hashtag jager slime napot tart, tehát valami elképzelhetetlenül királyságos slime-ot készít, mint az extrém foszforeszkáló, csillámos slime vagy a nachos sajt slime.



Srácok! Ha szeretnétek, hogy bemutassam a világ leges-leges-leges legnyimi-nyamibb videósát, ak - kor nyom - ja - tok egy big-big lájkot, osszátok meg ezt a cikket és kövessétek a Facebook-csatornánkat!



És mivel már biztosan megnyomtátok a lájkot, sőt már meg is osztották ezt a cikket, biztos kommenteltetek is, amiért jár a nagy ölelés, ezért most egy nagyon nagyon nagyon jó videót mutatok nektek #jager, azaz Jánosik Gergőtől, amiből megtudhatjátok, hogy micsoda elképesztő inyenc, imádnivaló Gombóc Artúr is ő! Nyi-ha-ha!



Szóóóóóval 1. lájk a cikkre, 2. csatinkra feliratkozás, 3. Insta bekövetés és indulhat a vidijó!



Igen srácok, jól láttátok, nem káprázott a szemetek, miközben TI megosztottátok ezt a cikket, addig Gergő beleharapott egy óriás zselébébi fejébe. És mi derült ki mindebből?! Hát hogy a zselébébi feje sokkal, de sokkal finomabb, mint a zselébébi karja!

Ez valami eszméletlen, agydurrantóan király! BOOM- BOOM!!!!!!



Nézzük is meg, hogy mennyi lájk érkezett eddig a cikkre! Hát ez nem semmi, kérem szépen! Most megnyomok egy dudát: Tu-túúúúúúú! Ti vagytok a legjobbak. A 444 olvasóival nincs bírás. Srácok, egyébként olvastatok már valaha valahol ilyen jó cikket? Nem, csak itt a 444-en!



De Jager Slime Gergő mai videója valójában nem is zselébébiről szól! Ezt ti tudtátok?! És azt tudtátok, hogy már lehet kapni Jager Slime egérpadot, kötényt, bögrét, nyakkendőt? Csekkold a videó alatti leírásban! Nagyon nagyon király és menő!



De, álljunk meg egy pillanatra! Hoppá! Ebben a videóban Gergő megkóstolta a világ legnagyobb, két láb hosszú gumicukor-hernyóját is. Úristen, te Jézusúristen! Ennek az ehető, félelmetes gumiszörnynek a feje epres ízű, a farka viszont ERDEI GYÜMÖLCSÖÖÖÖÖÖÖÖS!!!! Láttatok már ilyet, hallottatok már ilyenről valahol? Mert én még soha! Kivéve itt a 444.hu oldalon.



Ha máskor is szeretnétek hasonló cikkeket olvasni, akkor tenyereljetek, támaszkodjatok, üljetek, hasaljatok rá a lájk-gombra és mondjátok el mindenkinek, hogy itt, a 444.hu-n ilyen őrült cikkeket lehet olvasni.

Te úristen, ha ezt nem tiltja le a Facebook, akkor semmit!

Srácok köszönöm, hogy velem tartottatok, külön köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a cikkben. Remélem, tetszett, mert én nagyon élveztem ennek az elkészítését, és ha szeretnétek a világ leges-leges legcsodálatosabb csapatához tartozni, akkor semmi más dolgotok sincs, mint lájkolni a 444 Facebook-oldalunkat, napi király hírekért. Sziasztooooooook!