Leekens szerint példát vehetnek róla a játékosai, olyan keményen dolgozik

A Nemzeti Sport készített interjút a szövetségi kapitánnyal, aki négy felkészülési mérkőzésen egyetlen döntetlenre volt képes a magyar válogatottal. A hétvégén Ausztráliától kapott ki hazai pályán a csapat egy potyagóllal és egy öngóllal. A belga kapitány az eredménytelenség dacára elégedett a mutatott játékkal és a csapategységgel és nagyon pozitívnak mutatkozik. Szerinte nem érdemeltünk vereséget, és szépen helytálltunk egy világbajnokságra készülő válogatottal szemben.

Leekens kérdésre válaszolva elmondta, nincs klikkesedés a csapatban, viszont elismerte, hogy sajnos nem játszik elég magyar játékos a nyugati bajnokságban. Arról is beszélt, hogy róla igazán példát lehet venni okos karrierdöntésekben:

„Van, hogy az embernek nehéz döntéseket kell meghoznia, egyet hátra kell lépnie, hogy utána előre tudjon ugrani. Gulácsi Péter is ezt tette annak idején, elhagyta Liverpoolt, elment Ausztriába, most a Bundesligában véd. Kinek van megtiltva, hogy eljusson erre a szintre? Én is megtehettem volna, hogy vasárnaponként kényelmesen heverészem a kanapén, a karrier helyett a nyugodt családi életet választom – a feleségemtől ezt a kritikát rendszerint megkapom... Csakhogy akkor nem lett volna ilyen nagyszerű pályafutásom. Nem lettem volna Belgium, Tunézia, Algéria és most Magyarország szövetségi kapitánya. Az ambíció nagyon fontos!”



Szerinte Gulácsi vagy Kádár Tamás kiemelkedő profik, akik nem érik be a középszerűséggel, és dicsérte Sallai Rolandot is. Hangya Szilveszter esetében viszont furcsállta, hogy inkább a kézfejműtétjét tartotta fontosabbnak a felkészülési meccsnél. Nem mindenkivel könnyű, de Leekens büszkén hozza fel, hogy annak idején a fiatal Eden Hazard is játékosa volt, és lám, milyen sokra vitte.

A védelmünk egyébként azért nem működött jól eddig, mert sok volt a sérültünk, és hallja ugyan az elégedetlen hangokat, meg is érti őket, de mindenkinek azt üzeni, hogy a sikerért dolgozik. (Nemzeti Sport)