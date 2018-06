Egy mosómedve éppen megmászik egy toronyházat Minnesotában

Már a 17. emeletnél jár az a mosómedve, amelyik, ki tudja miért, kedden elkezdett megmászni egy toronyházat Minnesotában. Ezt onnan tudom, hogy a nem mindennapi eseményt több helyi tévécsatorna élőben közvetítette, Tim Nelson, a helyi közszolgálati rádió riportere pedig még most is élőzi az eseményt a Twitterén.

"Egy éjféli frissítés: a mosómedve jelenleg vízszintesen halad, még mindig a 17. emeleten van, éppen útban az épület másik oldala fele" - írja legfrissebb posztjában.

Nelson igazi mázlista, a téma szó szerint házhoz jött: a mosómedve a UPBS a rádióhoz közeli irodaházát szemelte ki megmászásra.

A Guardian rendkívül részletes tudósítása szerint a mosómedve egy szomszédos irodaház tetejéről indult. Onnan még lehozták a ház gondnokai, de miután szabadon engedték, ahelyett, hogy biztonságot keresett volna, átugrott a UBS épületére.

A mosómedve minden jel szerint jól van, nem viseli meg a szokatlan környezet. Nelson a 21. emelet párkányán örökítette meg lazítás közben:

Az aktuális terv szerint a hatóságok a toronyház tetején várnák be, hogy biztonságban befoghassák. A tervet nehezíti, hogy a mosómedve az éjszaka folyamán irányt váltott. Napközben már eljutott a 21. emeletig is, de aztán visszaereszkedett a 17.-re. A művészeket azért már így is megihlette:

(Via The Guardian)