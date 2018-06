25 év börtönre ítélte a bíróság a parndorfi halálkamion embercsempészeit

Elsőfokú ítéletet hozott a Kecskeméti Törvényszék a parndorfi halálkamion ügyében:



minden vádlottat bűnösnek találtak.



Az osztrák autópályán 2015. augusztus 27-én délelőtt egy álló tehergépkocsiban 71 menekült holttestét találták meg. A magyar hatóságok a szerb határ közelében még aznap délután elfogtak négy gyanúsítottat.



Végül emberölés és bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség tavaly májusban emelt vádat 11 férfi ellen.

A csütörtökön kihirdett ítéletében a Kecskeméti Törvényszék az elsőrendű afgán és a másod, harmad és negyedrendű három bolgár vádlottat társtettesként, folytatólagosan elkövetett embercsempészetben és bűnsegédként elkövetett emberölésben találták bűnösnek, ezért bűnszervezet tagjaként valamennyiüket 25 év fegyházra ítélték.

Az elsőrendű vádlott L. S. Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

A másodrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértésben is bűnösnek mondták ki. A többiek ennél kisebb büntetést kaptak, de őket is elítélték.

Az elsőrendű vádlottat véglegesen, a többieket 10-10 évre kiutasították Magyarországról, és vagyonelkobzást is kiszabtak velük szemben (94 millió, 8 millió, 1 millió, illetve 300 ezer forint).



A tárgyalást a Kecskeméti Törvényszék 2017. június 21-én kezdte meg. Októberben egyesítettek a parndorfi esettel egy másik ügyet is, amelyben három férfit vádoltak embercsempészéssel. Így tizennégyre emelkedett a vádlottak száma a büntetőperben.

A tizenegy bolgár, két afgán és egy bolgár-libanoni állampolgárságú vádlott közül tizenegyet letartóztattak, de a hetedrendű, a tizenkettedrendű és a tizennegyedrendű vádlott pedig még mindig szökésben van.

Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

A vádirat 26 vádpontot, 33 szállítás leírását tartalmazza, amelyek közül a 25. a parndorfi tragédia. E szerint a bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között

mintegy 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva.

2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó járműben utazó 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt. Az osztrák határt Hegyeshalomnál 9 óra után lépték át az embercsempészek, majd Parndorf közelében megálltak, és a hűtőkamiont hátrahagyva távoztak a helyszínről.

A szervezet tagjai már másnap hajnalban ismét 67 embert zsúfoltak be egy szintén zárt hűtőkocsiba Mórahalom közelében, őket az ausztriai Gálosig (Gols) vitték.

A bezárt emberek ebben az esetben azonban ki tudták rúgni a kamion rakterének ajtaját, így senki nem halt meg.



A főügyészség a vádlottakkal szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt fegyházbüntetés és kiutasítás kiszabására tett indítványt. A másodrendű és a távollévő hetedrendű vádlottat a parndorfi ügyet követő, 2015. augusztus 27-én elkövetett szállítás miatt életveszélyt okozó testi sértéssel is vádolja.

Valamennyi vádlott védője vitatta, hogy védence bűnszervezet tagjaként követte volna el a terhére rótt bűncselekményeket. Többen is azzal védekeztek, hogy mivel korábban már többször is hasonló módon csempésztek embereket, nem számítottak tragédiára. A másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlott védői is azt indítványozták, hogy védencüket emberölés helyett halált okozó közúti veszélyeztetésben mondja ki bűnösnek a bíróság.

A Kecskeméti Törvényszék a parndorfi ügyben 44 tárgyalási napot tartott. A bíróság 9 tanút hallgatott meg, 273 tanú vallomását ismertette és 20 órányi, titkos információgyűjtés során rögzített hanganyagot is lejátszott. A tárgyalás bolgár, pastu és arab szinkrontolmácsok folyamatos részvételével zajlott. (MTI)