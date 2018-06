A világtörténelemben először két nő vezet egy nagy autógyárat

Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója 2018. június 12-én. Egy nappal később nevezte ki gazdasági igazgatónak Dhivya Suryadevarát, így a GM lett a világ első nagy autógyára, aminek a két legfőbb operatív vezetője nő. Fotó: BILL PUGLIANO/AFP

Történelmi dolog történt szerdán:

Dhivya Suryadevara gazdasági igazgatói kinevezésével a General Motors lett a világ első nagy autógyára, melynek két legfontosabb operatív pozícióját nő tölti be.

A GM vezérigazgatója Mary Barra, így a céget most két nő vezetheti. A Business Insider ugyan megjegyzi, hogy most már egyáltalán nem szokatlan, ha nők kerülnek vezető pozícióba az autóiparban, de arra még nem volt példa, hogy az egyik legnagyobb globális autóipari cég két legfőbb vezetője is nő legyen.

A többi nagy gyártó közül a Ford vezetésében ül még nő, a Fiat-Chrysler, a VW-csoport, a Daimler és a Toyota vezetői mind férfiak.

A Business Insider szerint amúgy Barra a GM eddigi legjobb vezérigazgatójának bizonyult. Rendkívül nehéz helyzetben, csődben vette át a céget, hogy aztán azonnal egy nagyon súlyos visszahívást is le kelljen vezényelnie.