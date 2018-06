Orosz győzelmet jósolt az oroszok vébéjós macskája, Achilles

Hazahúzott a szíve az oroszok vébéjós macskájának:

Achiles, a főállásában a szentpétervári Ermitázs rágcsálóirtó munkatársa az orosz zászlóval díszített macskatápba evett bele.

"Achilles szereti a hazáját, nem jósolhatott mást" - mondta erről az Ermitázs állatorvosa, Achilles gondozója, Ánya Kondratyeva.

Achillest nem most rángatták elő a múzeum raktárából, tavaly nyáron már bizonyította jósképességeit, amikor a vébé főpróbájaként megrendezett Kondöderációs kupa több eredményét is eltalálta.

A világbajnokságoknak, nagyobb sporteseményeknek 2010 óta kötelező szereplője az eredményjós állat, miután akkor Paul, a polip 14 meccsből 12 nyertesét is eltalálta. 2014-ben már versenyt futottak az állatkertek, hogy az ő jósképességűnek képzelt állatukkal foglalkozzon a sajtó. A nagy rivalizálás eredményeként egyik se lett olyan híres, mint Paul, pedig volt köztük pingvin, makákó és törpeszamár is. (Via Telegraph)