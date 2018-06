Szabadon vonulunk, üzenik a Pride szervezői

"Idén is szabadnon vonul a Budapest Pride - nem hagyjuk magunkat bezárni" - írják közleményükben a július 7-i melegfelvonulás szervezői. A Magyar Idők csütörtöki számában megjelentek szerint a BRFK kordonozással is készül az esemény biztosítására. A Pride most azt írja, hogy a teljes lezárás tervéről nincs hivatalos információjuk. "Azt tartjuk valószínűnek, hogy a ma megjelent sajtóhírekkel ellentétben a rendőrség csak az indokolt helyeket tervezi kordonnal lezárni" - írták.

A Pride szerint csak olyan biztosítás elfogadható, amely nem akadályozza a résztvevőket a menethez való későbbi csatlakozásban, annak elhagyásában, és nem akadályozzák azoknak a közlekedését sem, akik nem vesznek részt a felvonuláson.

Mint írták, a kordonokkal valójában az erőszakos ellentüntetőket kéne elzárni, nem a több tízezer békés felvonulót.

"A rendőrség tavaly bebizonyította, hogy képes élő erővel biztosítani a Budapest Pride Felvonulását akár zavargások esetén is" - írták.