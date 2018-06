Szigorúbban büntetheti a illegális airbnb-ket a NAV

A feketén airbnb-zők mostantól nem úszhatják meg az elmaradt adó utólagos megfizetésével, hanem eho-t, szja-t és áfát is kell fizetniük, ráadásul emelt összegű adóbírság, késedelmi pótlék, sőt, a bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt akár egymillió forintos mulasztási bírság is kiszabható rájuk, írja a Világgazdaság.



A lap szerint az Európai Bíróság is jogosnak találta a NAV bírságolási gyakorlatát, így az adóhatóság akár az árbevétel felét is elviheti. Megjegyzik, hogy a rövid távú szolgáltatást egyszerűbb és kedvezményes adófizetéssel igyekszik fehéríteni az állam, de is burjánzik a területen az illegális tevékenység.