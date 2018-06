Navracsics Tibor szerint a jogszerűen itt élő menekülteknek segíteni kell a beilleszkedésben, mert a társadalom hasznos tagjai válhatnak belőlük

Az Európai Bizottság magyar tagjának, Navracsics Tibor uniós biztosnak tették fel ezt a nagyon 2018-as kérdést az InfoRádióban:

Az Európai Szolidaritási Testület munkájára is jóval több pénzt tervez fordítani a Bizottság. Ez például akar foglalkozni a migránsok integrációjával is. Nem célszerűbb elrejteni ezt a kifejezést, amikor ez kinyitja némely országok politikai vezetőinek zsebében a bicskát?

A válasz:

„Úgy szeretném tudni, hogy nem az nyitja ki a döntéshozók zsebében a bicskát, ha integrálni akarjuk azokat, akik már itt vannak és jogszerűen vannak itt. Hanem az nyitja ki, ha jogszerűtlenül, akadálytalanul jöhetnek be az Európai Unión belülre. Mind az Erasmus, mind az Európai Szolidaritási Testület azt tűzi ki célul, hogy a már jogszerűen itt lévő emberek be tudjanak illeszkedni. Mi, amikor migrációról beszélünk, általában a jogellenes migrációról beszélünk. Itt a magyar nyilvánosságban szinte erről folyik a vita csak. Miközben vannak olyanok, akik tényleg háborús övezetből jönnek, menedékjogot kapnak a jogszabályok alapján, de ettől még ezek az emberek nem rendelkeznek iskolai háttérrel, nem beszélik a nyelvet, lehet, hogy családi trauma is érte őket. Tudjuk, hogy több tízezer felnőtt kísérő nélküli kiskorú van valahol az Európai Unióban. Nagyon sokan Szíriából jöttek. Ők nem gazdasági kivándorlók. Ők gyerekek, akik háborús övezetből menekültek, és az út során vagy meghaltak a szüleik, vagy valami történt velük. Az ő oktatásukat, iskoláztatásukat biztosítani kell. Hiszen fiatalok, jól szocializálhatók, egy társadalom hasznos tagjaivá tudnak válni.”