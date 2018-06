Török légicsapás iraki kurdokra

Török harci gépek csapást mértek a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) egyik találkozójára az iraki Kandíl-hegységben, és a szervezet több magas beosztású tagját megölhették – közölte szombaton Recep Tayyip Edrogan török államfő.



Erdogan biztos abban, hogy sikerült csapást mérni a szervezetre. Mint mondta: az akció eredményét a következő órákban ismerteti majd a hadsereg. Törökországban a kurd függetlenségi pároto terrorszervezetként tartják nyilván, Erdogan közleménye is csak így hivatkozik a PKK-ra. A török hadsereg szerint a terrorszervezet vezetése az irak-iráni határ közelében húzta meg magát, ezért többször is csapást mértek az elmúlt hetekben a térségre. A környéken, Észak-Irakban török katonák is állomásoznak.

Irakban a kurd erők az Egyesült Államok szövetségeseiként harcolnak, és de facto autonóm területet hoztak létre az ország északi-keleti részén, amely Törökországgal dél-keletről határos. Az új iraki alkotmány szerint a négy kormányzóságból álló kurd régió az ország önálló föderációja. (via MTI)