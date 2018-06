Trump sötét guruja, a magyar származású Roger Stone is találkozott egy orosszal a 2016-os elnökválasztási kampányban

Roger Stone klasszikus Nixon-pózban. Még Nixon 1972-es kampányában tanulta meg a mocskos trükköket, amiknek a mestere. Fotó: John Sciulli/AFP

"Sosem jártam Oroszországban. Az elnökválasztást megelőző két évben nem beszéltem senkivel, aki azonosíthatóan orosz lett volna. Nagyon határozottan nem jut eszembe senki, aki a tudtomon kívül orosz lehetne. Ez kacsa" - mondta tavaly a Washington Postnak egy videón is rögzített interjújában Donald Trump régi bizalmasa, a republikánusok még Richard Nixon 1972-es választási kampányában edződött sötét guruja, a magyar származású Roger Stone.

"Mennyire őrült az orosz?" - írta 2016. május 29-én szöveges üzenetben Stone-nak Michael Caputo, Trump kampánystábjának egyik sajtósa. "Sok $$$-t akar az értesülésekért, kár rá időt pazarolni" - válaszolta Stone. "Orosz szokás. Volt bármi érdekes?" - kérdezett vissza Caputo. "Nem" - válaszolta Stone.

A kampánystáb két prominense, az orosz befolyásolási kísérletet vizsgáló különleges ügyész, Robert Mueller két kiemelt célszemélye azután beszélgettek így, hogy Stone Caputo javaslatára találkozott egy magát Henry Greenbergnek nevező, angolul vaskos orosz akcentussal beszélő férfival, aki azt állította, hogy terhelő információi vannak Hillary Clintonról.

A találkozót eddig Caputo is eltitkolta az ügyben vizsgálódó képviselőházi bizottság és a hatóságok elől, saját bevallása szerint is vagy "nemmel", vagy "nem emlékezemmel" felelt meghallgatásán arra a kérdésre, hogy ajánlott-e neki bárki orosz információkat Hillary Clintonról.

Caputo most azt mondja, hogy miután megmutatták neki az sms-eket, amik az ő telefonján már nincsenek meg, eszébe jutott a találkozó. Most pedig ellentámadásba lendült, mert Greenberg, aki néha a Henry Oknyansky nevet is használta, állítása szerint az FBI besúgója volt. Legalábbis 2015-ben egy, a bevándorlási státusát tisztázó bírósági meghallgatáson azt állította, hogy 17 éven át, 2013-ig az FBI-nak dolgozott, amit egy irattal is bizonyított.

Arra ugyan semmilyen bizonyíték nincs, hogy a 2016-os kampány idején is kapcsolatban állt volna az FBI-jal, de Caputo védekezésében erre utalt. "Ha most azt hiszi, hogy Greenberg egy kis szünetet tartott hosszú besúgói karrierjében, hogy szabadidejében velünk lépjen kapcsolatba, akkor van egy eladó hidam Brooklynban, ami érdekelheti" - mondta a Post újságírójának. Stone, akivel külön interjúztak, azt mondta, hogy "annak idején nem tűnt úgy, hogy az FBI akciója, de egyre inkább annak tűnik".

Az mindenesetre tény, hogy Donald Trump megválasztása óta, a kampány korábbi határozott tagadása ellenére már Trump 11 munkatársáról derült ki, hogy a kampány alatt oroszokkal is kapcsolatba kerültek. Igaz, Stone-ék esetében a nyilvánosságra került sms-ek alapján végül nem történt semmi. Stone szerint Greenberg kétmillió dollárt kért, amire Stone annyit felelt, hogy Greenberg nem érti Donald Trumpot. "Ő nem fizet semmiért". A Post elérte Greenberget is, aki ezt majdnem szó szerint ugyanígy idézte fel. Igaz, ő azt állította, hogy nem ő kért pénzt Stone-tól, hanem egy Alekszej nevű ukrán haverja, akit nem sokkal korábban rúgtak ki a Clinton Alapítványtól. Az alapítvány a Post érdeklődésére azt mondta, hogy sosem volt Alekszej nevű munkatársuk. (Via The Washington Post)