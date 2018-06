Betegségnek minősítette a videojáték-függőséget a WHO

Fotó: MARK RALSTON/AFP

1992 óta először, összesen tizenegyedik alkalommal adta ki a betegségek nemzetközi osztályozásának listáját (ICD) az Egészségügyi Világszervezet (WHO), és a listán először szerepel „mentális rendellenességként” a videojáték-függőség - adta hírül az MTI. Az irányadó kódrendszer megfogalmazása szerint

„a játékfüggőség olyan súlyosan tartós vagy visszatérő viselkedés, amelyben a játék elsőbbséget élvez az élet más területeivel szemben”.

A jelentés megállapítja, hogy több, elsősorban fejlett országban ez a fajta függőség már jóideje jelentős közegészségügyi problémának minősül és speciális magánklinikák foglalkoznak kezelésével.

A jelentés szerint a játékfüggőség biztos diagnosztizálásához nagyjából egyéves időtartam szükséges, de bizonyos, súlyosabb esetekben ennél gyorsabban is megállapítható. A WHO szerint azzal, hogy elismerik „sajátos elmeállapotként” a videojáték-függőséget, az érintett országok is könnyebben fel tudnak készülni annak azonosítására.

A mentális zavarként való elismerést „tudományos bizonyítékok” támasztják alá a jelentés szerint. Egyes országok már törvényileg is küzdenek a betegség ellen, így például Dél-Koreában 16 éven aluliak éjfél és reggel 6 között nem játszhatnak online játékokat.

Az ICD mint útmutató célja, hogy pontosan körülírja egyes betegségek és rendellenességek jeleit, tüneteit. A frissített listát 2019 májusában terjesztik a WHO tagországai elé, és 2022 januárjában hagyják jóvá.