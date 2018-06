Nem fogadta el a Budweiser „meccs embere” díját az egyiptomi kapus, mert muszlim hite tiltja az alkoholt

Mohamed El-Senavi az Uruguay elleni csoportmeccsen Fotó: ALEXANDR KRYAZHEV/NOTIMEX

A vereség dacára is az egyiptomi kapus Mohamed El-Senavit választotta a mérkőzés legjobbjának a 2018-as orosz vébé egyik fő szponzora, a Budweiser sörgyártó. A meccsek után a legjobbakat egy nagy Bud felirat előtt köszöntik a szervezők, ahol átvehetik a díjat.

El-Senavi visszautasította az elsimerést, mert muszlim hite tiltja az alkoholfogyasztást, és nem tartotta vállalhatónak, hogy elfogadja a trófeát.

A világbajnokságon több muszlim-többségű ország is szerepel, Egyiptom mellett Irán, Marokkó, Szaúd-Arábia, Szenegál és Tunézia is ilyen, de a lakosság közel fele Nigériában is a muszlim hitet követi, de európai sztárok között is vannak hívők, úgyhogy könnyen lehet, hogy nem ez volt az utolsó ilyen affér a tornán.

Az egyiptomi sportigazgató Ihab Leheta az AP-nek arról beszélt, hogy El-Senavi udvariasságból néhány szót mondott a riporternek a meccs után, sőt, kép is készült róla, de a kupát nem fogadta el.

A csapatnál egyébként nincs előírás az ilyen esetekre, a játékosok saját hitük és belátásuk szerint cselekedhetnek. (Washington Post)