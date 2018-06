Az Egyesült Államok otthagyja az az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát

Az Egyesült Államok kilépett kedden az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából - jelentette be Washingtonban Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet, azzal magyarázva a lépést, hogy az Emberi Jogi Tanács nem méltó a nevére. Nikki Haley szerint senkinek sem volt bátorsága, hogy csatlakozni hozzájuk az „álszent és öncélú” testület megújításáért folytatott harcban. Hozzátette, hogy ugyanakkor nem jelenti azt, hogy lemondanának az emberi jogok iránti elkötelezettségükről.

Nikki Haley Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Haley már tavaly is túlzott Izrael-ellenességgel vádolta a testületet, és bejelentette, hogy az Egyesült Államok felülvizsgálja a tagságát. Nem sokkal korábban az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Zeid Raad al-Husszein keményen bírálta Trump kormányát, amiért a határon elválasztják az illegális bevándorlókat a gyerekeiktől.



A 2006-ban alapított tanácsot azért is sok kritika érte, mert olyan államoknak is engedélyezte a belépést, amelyeknek finoman szólva is vitatható volt a viszonya az emberi jogokhoz (Oroszország, Kína, Szaúd-Arábia). (Reuters/BBC/MTI)