"Kérlek, köpj is bele!" - írta a pincérnő a szakácsnak leadott hamburgerrendelésbe

Magától értetődőnek tűnhet, hogy egy éttermi rendelésnél nem kell külön hangsúlyozni, hogy köpést nem kérünk az ételünkbe. Mégis, érdemes lehet újragondolni, hogy a jövőben ezt jelezni kéne. A Munchies birtokába jutott egy éttermi rendelésről készült blokk, amin a pincérnő külön, pirossal ráírta a szakácsnak, hogy "kérlek, köpj is bele!".

Curtis May az apák napját ünnepelte lányával és unokájával a queensi Bohemian Hall and Beer Garden étteremben. A számla kiegyenlítésekor némi kavar volt, ezért kikérte a rendelésükről készült blokkot is. Ekkor tűnt fel neki egy különös megjegyzés. El se kerülhette volna a figyelmét, mert csupa nagybetűvel, pirossal volt ráírva az üzenet a szakácsnak.

"Addigra már rég megettem a burgerem. Majdnem elhánytam magam" - mesélte May a Munciesnak.

Az étterem menedzsere azonnal kártalanította, és ott helyben kirúgta a pincérnőt. Mayt azzal nyugatta, hogy

a szakács valószínűleg nem köpött bele

a burgerébe.

A Twitteren nagyot futó poszt alatt kialakult beszélgetésben néhány örök optimista arra jutott, hogy a pincérnő valójában csak azt akarta üzenni, hogy vágják ketté a burgert - May társaságban volt, akikkel talán meg akarta osztani az ételét. Angolul ez az utasítás úgy hangzana:

Split it in two,

ami tényleg hasonlóan hangzik, mint az, hogy köpj bele: