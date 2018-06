Egy bomba, egy kezezés, sok futás: Dánia-Ausztrália 1-1

június 21., 14:00 DNK 1 1 AUS Gól: Eriksen (7') Jedinak (büntető) (39') Sárga lap: Yurary (37') Piros lap:

Christian Eriksen gyönyörű sarkos passz után kapásból lőtt bombagóljával indult, az egész vébé egyik legjobb félidejével folytatódott, majd küzdelmes, de végig élvezhető 1-1-gyel zárult az a meccs, ahol a fő kérdés az volt, hogy versenyben marad-e Ausztrália. A válasz így a nem.



Dánia Peru kissé szerencsés legyőzése, míg Ausztrália a franciáktól elszenvedett, kifejezetten igazságtalan vereség után érkezett a második fordulóba. A visszafogott dánok és az elég gólképtelen ausztrálok meccse terméketlen tusakodást ígért, de nem ez lett belőle.

Dánia lépett fel támadólag és minőségi passzokkal felépített támadásaival fölényt is szerzett, amit hamar gólra is váltott: a visszaszerzett labdát Jörgensen a tizenhatoson belül magasan, sarokkal perdítette Eriksen elé, aki a lehullót kapásból, a tizenegyespont tájáról bombázta a kapuba.



Dánia lendületben maradt és szép passzokkal építette az akcióit, de Ausztrália hamar magához tért és gyors indításokra + Leckie sebességére alapozva próbált visszacsapni. Mivel egyik fél sem állt le, a félidő remek szórakozást nyújtott. A meglepő nem is Ausztrália élénsége volt, ők végül is az életükért játszottak, hanem az, hogy Dánia sem állt vissza, ezért lehetett ilyen nyílt a meccs. Nem volt sok nagy helyzet, de a tempó és az elán kárpótoltak ezért. Ausztrália ennek ellenére váratlanul egyenlített, igaz nem volt sok közük hozzá: Poulsen egy beadás és egy fejes után kézzel ütött a labdába, amit a spanyol Mateu Lahoz játékvezető először nem vett észre, a videósok azonban igen. A 11-est a világ jelenlegi legismertebb specialistája, a selejtezőkön és a 32-es döntőben ezzel együtt 9 büntetőt belövő Jedinak gurította be.

Dánia ezután visszafogottan tolta végig az első félidőt.

A másodikban kevesebb volt a veszély és egyre inkább kiütközött, hogy a jobb képességekkel bíró dánok kulcsjátékosai - főleg Sisto, Poulsen és Jörgensen - ma tompábbak az ideálisnál. Ausztrália nem adta fel, de ők a hősies középpályás védekezés mellett főleg csak Leckie sebességében bízhattak. A közepe táján ez a félidő is felpörgött azért, ekkor volt egy olyan periódus, amikor előbb Dánia került majdnem ziccerbe - Delaney a szép kiugratás után még föl is nézhetett a 16-oson belül, hogy az 5 várakozó dán feje fölött keresztbebombázza a labdát - hogy a kontra végén két hatalmas ausztrál helyzet alakuljon ki. Előbb a 19 éves Arzani lőtt a hőseisen kivetődő Schmeichelbe éles szögből, majd Leckie tűzte rá középről, félfordulatból, de földre pattant a labda és kicsit lelassult.

A legeslegvégén még Dániának maradt két féllehetősége: Eriksen kapásból mellélőtt, majd szöglet után Braithwaite elé hullott a labda, de a kapus kezébe emelt.

A csoport ezzel izgalmas maradt, bár Ausztrália lényegében elvesztette az esélyét a továbbjutásra.