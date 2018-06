Hatalmas helyzetek és fülsüketítő csontropogás az argentin-horvát első félidejében

A vébén már eddig is elképesztő mennyiségű büntetőt ítéltek meg, az első félidő hangulata alapján nem lepne meg, ha végül ezen a meccsen is lenne egy. Vagy kettő. Esetleg három, egy-két piros lappal tarkítva. A horvát és az argentin futballkultúrától sem áll távol az alattomos ésvagy indokolatlan durvasággal tarkított, kőkemény játék. Ropogtak is a csontok az első félidőben, csoda, hogy mindkét csapat megúszta sérülés, az argentinok pedig még lap nélkül is. Pedig Meza a 4.percben jobbal rálépett Vrsaljko bal lábfejére, majd ballal belétalpalt. Az esetet visszanézték, de a videós stábnak belefért.

Én szeretem az ilyen nagyfiús focit, de a meccs egymás gyilkolásától függetlenül, vagy ha úgy tetszik, annak ellenére is rendkívül szórakoztató volt. Ezt leginkább a horvátoknak köszönhetjük, akik pár érintésből bármelyik kapu előtt képesek voltak helyzetet kialakítani. Az argentinok színtelen-szagtalanok, de harcolnak veszettül, és lecsapnak a horvát hibákra. Messi halvány, de ez szerkezeti probléma is lehet, a horvátok lezárják előtte a középpályát, nincs hol és mivel játszania.

Az már a 10. perc körül világos volt, hogy a horvátok már Nigéria ellen az argentinok elleni taktikát gyakorolták. Szorosan visszazártak a térfelükre, leszűkítették a területet, elzárták a széleket. A labdaszerzések után pedig három-négy passzal már az argentin 16-osnál voltak. Akadtak helyzeteik is, Perišić már az ötödik percben kilőhette volna a hosszú bal sarkot, de az ötös oldalvonalától, ballal leadott lövésébe bele tudott piszkálni Caballero.

Az argentinok első helyzetét Messi hagyta ki, az ötösön belül, meglepően üresen kapott maga elé egy labdát, de lecsorgott a cipője hegyéről. Egy perccel később egy horvát védelmi megingás után Meza üresen törhetett kapura, a szemből leadott, lapos, erős lövésébe Lovren vetette bele magát.

A meccs legnagyobb helyzetét is a horvátok hozták össze az argentinoknak. Viszonylag fantáziátlan argentin támadás végén Subašić és Vida olyan szerencsétlenül érkeztek az ötös jobb sarkához tisztázni, hogy teljesen összezavarták egymást. A labda a 16-oson belül lendületből érkező, az üres kapuval szemben álló Perezhez került. Sikerült mellébombáznia. Maradona reakciója:

Egy percre rá a horvátok is kihagyták legnagyobb helyzetüket. Egy labdaszerzés után Mandžukić a félpályánál, balról adott tökéletes keresztlabdát Vrsaljkónak, aki röviden vezette, majd visszaívelte az ötös bal sarkánál teljesen üresen érkező Mandšukićnak, aki senkitől se zavartatva előrevetődve bő egy méterrel mellé stukkolta.

A félidő ezután javarészt brutális aprításba fulladt, tényleg csodálom, hogy mindenki a pályán maradt a kezdőkből. Az utolsó pillanatban Rebić kapott szenzációs labdát a 16-oson. Rosszul vette le, hátrapattant tőle, de így se volt sehol a közelében argentin. Igazítani is tudott volna rajta, de ő kapásból fölémellé durrantotta.

Ne hagyják ki a második félidőt, szerintem még vér is fog folyni, és megrázna, ha maradna a gól nélküli döntetlen.