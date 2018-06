Kritizálta Olaszország belügyminiszterét, aki ezért megvonná tőle a rendőri védelmet

Sértettségből sodorná életveszélybe Olaszország egyik leghíresebb íróját Olaszország új, fasiszta belügyminisztere, Matteo Salvini. Roberto Saviano a mafiáról szóló könyve, a Gomorra megjelenése óta él rendőri védelem alatt, mert a szervezett bűnözői csoportok a könyv publikálása óta a meggyilkolásával fenyegetőznek.

Salvini most azzal fenyegette meg Savianót, hogy megvonja tőle a rendőri védelmet. Azért, mert Saviano bírálni merte őt.

Salvini a Rai3 csütörtök reggeli műsorában sugallmazta, hogy ideje volna felülvizsgálni a Saviano védelmére fordított összegeket. Még azt is kétségbe vonta, hogy Savianót valóban komolyan fenyegeti a mafia.

Saviano közvetlenül nem reagált Salvini kijelentéseire, de több, vele szolidarizáló tweetet is retweetelt, köztók azt is, amely megfélemlítéssel vádolta Salvinit. (Via The Guardian)