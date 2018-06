Letartóztattak egy 22 éves férfit XXXTentacion meggyilkolásának vádjával

A floridai rendőrség a 22 éves Dedrick D Williamst vette őrizetbe, mert gyanújuk szerint ő lőtte le a 20 éves amerikai hiphopsztárt, XXXTentaciont, azaz Jahseh Onfroyt.

Wlliams rendőrségi fotója

Onfroy épp egy flordiai motorüzletből lépett ki hétfőn, amikor két férfi lépett oda hozzá, és egyikük rálőtt. Kórházba szállítást követően életét vesztette.

XXXTentacion az elmúlt évek egyik legsikeresebb fiatal rappere volt, 17 évesen robbant be, ugyanakkor súlyos bántalmazási ügye is volt: bíróság elé kellett állnia, mert megverte terhes barátnőjét. Ekkor a Spotify le is tiltotta dalait, és végül Kendrick Lamar fellépése kellett, hogy meggondolják magukat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a rendőrség mást is keres-e még a gyilkosság miatt. Az eddigi információk szerint Williams ellen motorlopás és jogosítvány nélküli vezetés miatt is eljárás indult.

Időközben egy idős amerikai pár otthona állandó rendőri védelem alá került, mert az interneten az a hamis információ terjedt, hogy közük lehet a gyilkossághoz.

(BBC)