Már 71,3 milliárd dollárnál jár a licit a 21st Century Foxért

Befutott az eddigi legmagasabb licit a 21st Century Foxra. A Walt Disney Company 71,3 milliárd dollárt ajánlott a cégért, 6,3 milliárdot emelve a Comcast 65 milliárdos ajánlatára. A Bloomberg jelentése szerint a Fox elfogadta az ajánlatot.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha nem érkezik ennél jobb ajánlat, akkor hamarosan a Disney-é lehet a Fox. Persze a Comcastnek még van lehetősége új ajánlatot tenni. De erre azért kevés az esély, mert a Disney már így is 38 dollárt ajánl részvényenként, tíz dollárral többet a tavalyi ajánlatánál. Emellett átvállalnák a Fox nettó adósságát is, így valójában ajánlatuk 85,1 milliárd dollárt ér. (Via Comicbook)