A cseh kormány támogatja az azonos neműek házasságának legalizálását

A pénteki bejelentéssel Csehország lehet az első posztszocialista ország, ahol törvényileg engedélyezik azonos nemű párok házasságát.

Az országban 2006 óta lehetséges az azonos nemű pároknak, hogy regisztrált élettársi kapcsolatra lépjenek. A házasságot is lehetővé tevő törvényjavaslatot 46 képviselő állította össze többpárti munkaként, és érvelésük szerint a meleg párokat is megilleti, hogy házasodjanak.

A törvényjavaslatnak persze voltak ellenzői is: 37 képviselő adott be egy javaslatot, ami kimondaná, hogy házasság csak férfi és nő között köttethet, és ezt az alkotmány is garantálhatná.

Pride Prágában Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A házasságot lehetővé tevő törvényhez egyszerű többség is elég a parlamentben, ellenben az alkotmánymódosításhoz a 200 képviselő közül minimum 120 szavazatára lenne szükség.

Az elmúlt években egyre több nyugat-európai országban engedélyezték az azonos neműek házasságát, és ha Németország keleti részét nem számítjuk, akkor Csehország lehet az első egykori kommunista állam, ahol ez törvényire erőre emelkedik. Szemben a szomszédos Szlovákiával vagy Lengyelországgal, a cseh társadalom az egyik leginkább szekuláris társadalom a régióban, és a katolikus szervezetnek viszonylag kis súlya van a társadalmi vitákban.

Egy májusi közvélemény-kutatás szerint az emberek 50 százaléka támogatja a házasság engedélyezését, míg 74 százalékuk elfogadja a jelenleg érvényes élettársi lehetőséget is.

Pénteken a miniszterelnök, Andrej Babis jelentette be, hogy a kormány a házasságot legalizáló törvényjavaslatot fogja támogatni. Ugyanakkor az még kérdéses, hogy mikor kerül sor a szavazásra, mivel a tavaly októberi választások óta kisebbségi kormány vezeti az országot, és nem sikerült stabil kormányzó keretet kialakítani a parlamentben, jelenleg is zajlanak újabb koalíciós tárgyalások. (Reuters)