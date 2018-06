Gyereke született az 54 éves dán színésznőnek, Brigitte Nielsennek

Lánya született az 54 éves dán színésznőnek, Brigitte Nielsennek. Nielsen korábban játszott a Rocky 4-ben és a Kobrában is, Sylvester Stallone oldalán, akivel egy ideig házasok is voltak. De a színészkedés mellett modell és tévés karrierje is van. Ötödik férjével, az olasz Mattia Dessivel 2006 óta házasok.



Nielsen a múlt hónapban hozta nyilvánosságra kései terhességét az Instagramon.

“Hosszú volt az út, de megérte” - írta most egy közleményben. Nem ő az egyetlen 50 körüli színésznő, aki mostanában jelentette be, hogy gyereket vár. Rachel Weisz áprilisban, 48 éves korában jelentette be, hogy gyereket vár Daniel Craigtől. (Yahoo, BBC)