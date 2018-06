414 magas beosztású üzletember bukott bele a #MeToo mozgalomba másfél év alatt

Legalább 414 magas pozícióban lévő vezető vagy alkalmazott életét változtatta meg az elmúlt 18 hónapban a #MeToo mozgalom. Ezt egy New York-i cég, a Temin & Co. számolta össze a sajtóban megjelent hírek alapján (csak azokat a személyeket számították, akiről több, nagy újság is beszámolt).



Köztük van Louis CK., Bill Cosby vagy a volt Intel-CEO Brian Krzanich is, akiről a közelmúltban derült ki, hogy korábban kapcsolata volt a cég egyik alkalmazottjával.

A 414 ember közül 190-et rúgtak ki vagy hagyták ott maguk a munkahelyüket, 122 embert szabadságra küldtek vagy felfüggesztettek, vagy vizsgálatot rendeltek el velük szemben. 69 esetben nem volt semmi következménye az eseményeknek. A felmérés szerint az utóbbi hónapokban csökkent a feljelentések száma, de nőtt az elbocsátott emberek aránya.

“Egy szökőár keletkezett a Weinstein-eset után” - mondta a felmérést végző cég vezetője. Ez másokat is rábírt arra, hogy előjöjjenek a történetükkel, először a filmiparban, aztán más iparágakban us

A 414 ember közül csak nyolcan számoltak be beleegyezéssel történő kapcsolatról. Hét nőt leszámítva pedig mindenki férfi.

Sok eset nem is a közelmúltban, hanem egy régebben történt cselekménnyel kapcsolatos, ami csak most került a felszínre a kialakult toleráns légkör miatt. (Time)