Rubens nácik elől Dél-Afrikába menekített elfeledett remekműve került elő

Évtizedeken át senki nem figyelt fel egy idős férfit ábrázoló portréra, ami Johannesburg egy családi házának falán függött. Pedig mint a közelmúltban kiderült, a festmény a flamand festőóriás, Peter Paul Rubens munkája.

A XVII. század egyik legjelentősebb művészének festményét jelenlegi ismereteink szerint Rubens halála után 100 évvel, 1740-ben értékesítették, azóta pedig igazán kalandos sorsa volt. A festmény a feltételezések szerint 1598 és 1609 között készült, és nem tudni, kit ábrázol.

Az idős emberről készült portré 1925-ben egy német zsidó orvos tulajdonában volt. Szerencséje volt, a nácik hatalomra kerülése után egy páciense előre figyelmeztette, hogy milyen veszélyek leselkednek rá, így időben el tudott menekülni az országból. A nem megnevezett műgyűjtő orvos így a műtárgyakat páciensei gondjaira bízta, ő pedig Dél-Afrikába menekült.

A festmény később utazott utána Johannesburgba, ahol az orvos aztán élete végéig praktizált, a Rubens pedig ott lógott a falán.

A festmény holléte sokáig nem is volt ismert, mígnem tavaly a férfi családja megkereste a Stephan Welz & Co aukciós házat, hogy eladnák a festményt. A licit jelenleg is zajlik, június végéig várják az ajánlatokat. Az előzetes becslések szerint Rubens alkotása 5-8 millió dél-afrikai rand, azaz 100-165 millió forint között kelhet majd el.

Jó hír a Rubens-rajongóknak, hogy a Szépművészeti Múzeumban a tervek szerint 2019 őszén Rubens, Van Dyck és a flamand barokk mestereinek munkáiból nyílik nagyszabású tárlat, amelyre csak Rubenstől legalább húsz főmű érkezik. (Quartz)