Ne sírjatok Argentínáért!

ISL - HRV

A spanyol Antonio Mateu játékvezető, ahogy mondani szokás, sajátos felfogásban vezeti a meccset. Most például hiába támadta két izlandi is az ötösön belül a horvát kapust egy szögletnél, simán elengedte. Kalinić így is ki tudta ütni, és még az ismétlést is blokkolni tudta lábbal.