Karácsonykor verte félholtra elhidegült nejét a kicsapongó férj

2017 karácsonyán félholtra verte nejét egy kaposvári féri, aki letartóztatása után a börtönbe becsempészett telefonnal próbálta rábeszélni nejét, hogy hazudja azt a hatóságoknak, hogy más volt a támadó. A Somogy Megyei Főügyészség ezért most életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene.

A vádlott házassága 2017 novemberére kicsapongó életvitele miatt megromlott, elhidegült neje el is költözött otthonról. A vádlott nem nyugodott bele ebbe, folyamatosan zaklatta nejét, hogy kezdjék újra a kapcsolatukat.

A nő 2017 karácsonyán elment a vádlotthoz, hogy megbeszéljék a dolgaikat. A vádlott azonban feldühödött. Előbb késsel levágta a nő derékig érő haját, majd egy léccel többször hátba ütötte. A földre zuhanó nőt négyszer-ötször hasba térdtelte, többször fejberúgta, megtaposta. Aztán részegen elaludt.

A nő kórházba ment, ahol kiderült, hogy olyan súlyosan sérült a mája, hogy orvosi ellátás hiányában akár bele is halhatott volna a sérülésbe.

A 33 éves férfit ezután letartóztatták, és megtiltották, hogy kapcsolatba lépjen a sértettel. Ő azonban egy, a BV intézetbe jogosulatlanul bevitt SIM-kártyával többször felhívta a sértettet, akit arra próbált rábeszélni, hogy vonja vissza a feljelentését, és hamisan vallja azt, hogy igazából valaki más verte meg. Így most hamis tanúzásra felhívás miatt is felelnie kell. (Via Ügyészség)