Mivé lett a világ: a pénzügyi gondokkal küzdő jakuzák már kénytelenek görögdinnyét lopni a megélhetésért

Nehéz idők járnak a jakuzákra a bűnszervezeteket célzó törvények és rendeletek egyre keményebb hatósági betartatása miatt: amióta a statisztikát vezetik, a japán maffiatagok száma először zuhant 20 ezer fő alá – írja a Japan Today.

A helyzetük annyira aggasztó, hogy egy hónapja a japán köztévé már egy „Elszegényített bandák” című riportban számolt be róluk. Ebben egy bandatag elmondta, hogy a pénzügyi problémáik miatt a jakuzák elkezdtek összeállni kisstílű bandákkal, de ez is csak olyan nagyvárosokban működik, mint Tokió vagy Oszaka, vidéken még erre sem számíthatnak.

Így eshetett meg, hogy egy jakuza, aki korábban építkezéseket és fesztiválok ételellátását felügyelte, most három éve elkezdett tinédzserekkel beszökni kevéssé őrzött mezőgazdasági telepekre, hogy görögdinnyét lopjanak. De ha a szúnyogokkal küzdve el is tudtak lopni százat a nagy, nehéz dinnyékből, azért is csak 300 ezer jent (kb. 760 ezer forintot) kaptak. Tavaly aztán a gazdák elkapták őket, és sokkolta őket, amikor meglátták rajta a jakuzatetoválásokat, ő pedig szégyellte magát, így nem árulta el, melyik bandától van – végül megígértették vele, hogy többé nem tört be, és két dinnyével útjára engedték.

Illusztráció: Behrouz Mehri/AFP

A jakuzák egyébként egyéb, legális bevételi forrást is találtak: szuvenírként árulják az értéktárgyaikat az egykor szebb napokat látott bűnszervezet rajongóinak. (Japan Today)