Moncsicsi-Jézus után újra nagyot alkottak az amatőr spanyol restaurátorok

Meglátszik egy faszobron, ha ötszáz évet tölt egy észak-spanyolországi templom alkóvjában. A fa, amilyen, ennyi idő alatt hajlamos kiszáradni, megrepedezni, a festék pedig lepereg róla. Így járt Szent György lovasszobra is az estellai Szent Mihály templomban.

Mígnem közbe léptek az immár legendás spanyol amatőr restaurátorok, akiknek örökké hálás lehet a világ Moncsicsi-Jézus megteremtéséért. Egy helyi műhely lelkes melósai ugyanis tréfás kedvükben ólomkatonává restaurálták az ötszáz éves szobrot, magukra zúdítva a helyi hatóságok és a hivatásos restaurátorok haragját.

Őszintén, nem értem. Szerintem jó lett:

Sőt, már-már zseniális:

A fanyalgók persze fanyalognak, éretlen vicceket sütnek el a jó munkásemberek kárára:

Az ún. szakma pedig lesújtó kritikákat fogalmaz meg. "Láttam a fényképeket az atrocitásról, amit elkövettek. Profiként zavarodottan és sértve éreztem magam. Az ilyen restaurációk elvégzéséhez szükséges képességeket sok évnyi tanulással lehet megtanulni, így tán érthető, hogy mennyire frusztrál, ha ilyesmi történik" - mondta például Carmen Usúa, aki egy helyi restauráló cég vezetőjeként a saját piacát is féltheti.

A tréfát félretéve, Usúa szerint a szobor eredeti formájában ritka példája volt az ún. polikróm festésnek, vagyis annak, hogy több, különböző színű festékréteg egymásra vitelével színezték ki az eredeti alkotók. Ennek köszönhetően rendkívül részletgazdag volt az eredeti festés, szemben az amatőr restaurátorok részletekben szegény mázolmányával, mely teljesen eltüntette a mély érzelmeket szerencsétlen Szent György arcáról. "Nagyon fáj" - értékelte az eredményt Usúa.

Koldo Leoz, Estella polgármestere szerint a szobrot a hatóságok engedélye nélkül restaurálták. "Nem hinném, hogy rossz szándékból tették, de nyilvánvalóan felelőtlenül bántak ezzel a kinccsel" - mondta. Tájékoztatása szerint a szobrot restauráló műhely alapvetően gyerekjátékok készítésével foglalkozik, ami meg is magyarázza az eredményt. (Via The New York Times)