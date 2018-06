21 munkatársát mérgezhette halálra egy német csőkötőgyár munkása

Az ARI Armaturen Schloß Holte-Stukenbrock-i gyára, ahol az 56 éves munkás megpróbálta megmérgezni egyik kollégáját. A rendőrség most 21 dolgozó halálát vizsgálja, mert ők is a mérgező áldozatai lehetnek. Fotó: ARI Armaturen

Sorban haltak meg egy németországi csőkötőgyár dolgozói. 2000 óta már 21-en vesztették életüket, ketten kómába estek, egy pedig élete végéig dialízisre szorul. A halálos áldozatok közül sokan rákban vagy szívrohamban hunytak el, ezeket akár nehézfémmérgezés is okozhatja.

A rendőrség most azt vizsgálja, hogy valóban mérgezés áll-e a rejtélyes halálsorozat hátterében. A vizsgálatot azután indították, hogy az üzemben elhelyezett biztonsági kamerák felvételei alapján úgy tűnt, a cég egyik dolgozója, egy 56 éves férfi idén májusban megpróbált mérget keverni egy munkatársa ebédjébe.

A gyanúsítottnál házkutatást tartottak, otthonában higanyt, ólmot és kadmiumot is találtak, ezek mind alkalmasak mások megölésére.

Májusban a kiszemelt áldozata kiszúrta, hogy valami ismeretlen fehér por van az ételén. Riasztotta a főnökeit, és kérte, hogy nézzék át a biztonsági kamerák felvételeit, így derült fény a mérgezésre.

"Elsőre azt hittük, hogy csak valami rossz tréfa, nem gyilkossági kísérlet" - nyilatkozta a csőkötőgyár, az ARI Armaturen vezetője, Tilo Blechinger. A hatósági szakértők vizsgálatai alapján azonban kiderült, hogy a fehér por ólomacetát, egy erősen mérgező, szinte íztelen anyag volt, ami súlyos szervi károsodást idézhet elő.

A hatóságok június 27-i bejelentése szerint a nyomozást kiterjesztették az elmúlt 18 évre, a cég 2000 óta elhunyt összes dolgozójára. A rendőrség 15 fős nyomozócsoportot állított fel, akik most az elhunytak rokonait és orvosait is meghallgatják. Fontolgatják a holttestek exhumálását is, hogy bizonyítsák a nehéz fémek jelenlétét a szervezetükben.

A gyanúsított amúgy 38 éve dolgozik az ARI Armaturen gyárában. Főnöke, Blechinger szerint "feltűnően feltűnésmentes" volt. (Via Deutsche Welle)