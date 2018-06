Nem csökkentik a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatok létszámát

Nem csökken a Dél-Koreában állomásozó amerikai haderő létszáma, jelentette be a dél-koreai védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján Jim Mattis amerikai védelmi miniszter. A csapatcsökkentés gondolata Trump és Kim Dzsongun szingapúri csúcstalálkozóján vetődött fel - Észak-Korea nagyon szeretné ezt elérni, Trump pedig hajlandónak mutatkozott erre.

Mattis most azt mondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Dél-Korea megvédése mellett. A közös hadgyakorlatok lemondását - amit Trump szintén Szingapúrban adott meg Kimnek - viszont megvédte. Szerinte a hadgyakorlatok felfüggesztése "kedvezőbb körülményeket teremt a diplomáciai tárgyalásokhoz". Mattis amúgy később értesült arról, hogy Trump ígéretet tett a hadgyakorlat felfüggesztésre, mint például a kínai kormány.

Dél-Koreát szintén meglepte a döntés, ahogy az is, hogy Trump a csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatóján célozgatott a csapatcsökkentésre is.

Mattis Szöul előtt kétnapos látogatást tett Kínában, és csütörtök este már Japánba utazik tovább. Várhatóan ottani tárgyalásain is a fő téma a koreai leszerelés lesz. Tokiót is váratlanul érte Trump bejelentése Szingapúrban arról, hogy szüneteltetik az amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlatokat. (Via MTI)