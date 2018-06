Eladják a diktátor luxusjárműveit, a pénzt az egészségügyre fordítják

Magánrepülőgépeket, luxusautókat hagyott maga mögött Gambia volt elnöke, Yahya Jammeh, amikor tavaly elmenekült az országból. A rendkívül szegény ország jelenlegi vezetése úgy döntött, pénzzé teszi Jammeh luxusjárműveit, a bevételt pedig az egészségügy fejlesztésére és oktatási programokra költik. Összesen öt repülőgépről és 30 luxusautóról van szó, ezek között vannak Rolls-Royce-ok és egy Bentleyk is. Most mindet vastag por teríti be.

Fotó: CLAIRE BARGELES/AFP

A nyugar-afrikai ország kormánya azt reméli, legalább 10 millió dollárt sikerül így a költségvetésbe hajtani. Jammeh két évtizeden át sanyargatta a gambiaiakat, híresen korrupt volt, és semmibe vette az emberi jogokat.

(AFP)