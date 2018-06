Nem bánta meg tettét Salah Abdeslam

Először beszélt a francia vizsgálóbírók előtt Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot követelő párizsi merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó egyetlen túlélője a terrortámadásokról. Hetedik kihallgatásán

a dzsihadista nem tanúsított megbánást, hanem a terrortámadásokat próbálta igazolni

- értesült pénteken az RTL francia rádió.

A párizsi merényletsorozat logisztikai felelőse és kulcstanúja a kihallgatása kezdetén megerősítette, hogy nincs szüksége ügyvédre, majd jelezte, hogy Allahra bízza magát.

„Nem azért támadunk rátok, mert sertést esztek, bort isztok vagy zenét hallgattok, hanem a muzulmánok védekeznek azokkal szemben, akik őket támadják" - mondta az RTL szerint Salah Abdeslam. Az áldozatok hozzátartozóinak és a túlélőknek pedig azt üzente, hogy tegyék félre a haragjukat, és gondolkodjanak el néhány pillanatig azon, hogy kizárólag a vezetőik tévedései miatt szenvednek.



Salah Abdeslam egy órát töltött csütörtökön a vizsgálóbírók irodájában alig egy héttel azután, hogy vakbélgyulladás miatt egy rövid ideig kórházban ápolták. A belga rendőrség 2016 márciusában, négy hónapi bujkálást követően fogta el a dzsihadistát Brüsszelben, aki ellen egy hónap később emeltek vádat Franciaországban. Salah Abdeslam az első öt kihallgatásán 2017 novemberig teljes hallgatásba burkolózott, majd a hatodik alkalommal idén március 9-én megszólalt, és egy szembesítés során a bújtatásával meggyanúsított egyik társa védelmében vallott.

Mielőtt a hallgatás stratégiáját választotta volna, a letartóztatását követően Salah Abdeslam a belga rendőröknek a terrorsejtben betöltött szerepének csökkentése érdekében azt állította, hogy

azért élte túl a párizsi merényletsorozatot, mert az utolsó pillanatban meggondolta magát, és úgy döntött, hogy nem robbantja fel magát a testére erősített robbanóövvel.

A nyomozás egyik sötét foltja éppen az volt, hogy Salah Abdeslam hogyan és miért élte túl a merényleteket, mi volt a pontos szerepe. Egy szakértői vélemény megállapította, hogy a robbanóöve, amelyet Párizs egyik déli elővárosában, Montrouge-ban egy szemetesbe dobott ki, nem működött, de az nem volt megállapítható, hogy a dzsihadista megpróbálta-e működésbe hozni vagy sem. Egy utóbb megtalált levél szerint viszont a dzsihadista meg akart halni, megpróbálta működésbe hozni a meghibásodott robbanóövet.

A Brüsszelben született 28 éves marokkói származású, de francia állampolgárságú gyanúsított a saját nevére és a saját bankkártyájával bérelt ki lakásokat Párizsban a merényletek elkövetői számára, valamint abból a három gépkocsiból is ő bérelt kettőt, amelyekkel a terroristák a támadások helyszíneire érkeztek. Az is bizonyított, hogy Párizsban volt november 13-án, a Stade de France nemzeti stadionnál felrobbant három öngyilkos merénylőt ő szállította a helyszínre. Ezen kívül azzal is gyanúsítják, hogy a Szíriából és Irakból a menekültek közé vegyülve visszatérő európai dzsihadisták többségét ő szállította Európa különböző városaiból, többek között Budapestről Brüsszelbe, ő maga viszont soha nem járt az iszlamista harcok területein.

(MTI)