Novák Hunor: Geréb Ágnes nem szent, sőt kuruzsló

A gyermekorvostól nem szokatlan, hogy keresetlen szavakkal küldi el a francba az oltáselleneseket és a kuruzslókat, gyakran szerepel tévés műsorokban, aktív a közösségi oldalakon, és saját honlapján is rendszeresen kioszt mindenkit, aki szerinte kárt okoz mások testi vagy mentális egészségének.

Most az otthonszülés hazai nagyasszonyának, a kegyelmet kapott Geréb Ágnesnek ment neki nagy erőkkel. Novák szokása szerint tételesen megy végig a tudnivalókon, és már írása elején tisztázza: megfelelő szabályozás, feltételek mellett az otthonszülés teljesen biztonságos. Ugyanakkor megemlíti azt is, hogy mégis kórházban a legbiztonságosabb.

Novák úgy véli, a kegyelmet kapott Geréb igenis felelős több gyerek haláláért, és „nem szent, sőt kuruzsló”. Szerinte Geréb nem követte a nemzetközi ajánlásokat, és Nyugat-Európában is lecsukták volna azért, amit tett.

„Sokan azt hiszik, Geréb Ágnes úttörő módon próbálta elhozni a nyugat-európai szemléletet hazánkba. Valójában ez nem így van, csak egy egyszerű példa: nemzetközi ajánlások régebben és most is egyértelműen az otthonszülés abszolút kontraindikációjának tekintik az ikervárandósságot. Azaz ikerterhesség magasabb rizikót jelent, több a szövődmény, koraszülés, magzati halálozás stb. esélye, ezért ilyenkor TILOS otthonszülésbe kezdeni.

Geréb Ágnes minden szakmai szabályt felrúgva, életeket veszélyeztetve mégis bevállalt egy ikerszülést. Ez tény, amit nem lehet magyarázgatni, ez nem nézőpont kérdése. A baj be is következett: az egyik ikerbaba szülés közben meghalt, próbálták újraéleszteni, de súlyos agykárosodást szenvedett és pár nap múlva végleg elhalálozott. A bíróság számon is kérte Geréb Ágnest, ugyanis nem csak a nemzetközi, hanem még egy 1992-es magyar egészségügyi rendelet is leírja, hogy az ikerterhesség olyan veszélyeztető tényező, ami KIZÁRJA az otthon szülést. Geréb Ágnes a bíróság előtt azt mondta: ő nem szokott jogszabályokat, ajánlásokat olvasgatni. Nos, nem csak ez a baj, hanem hogy a nemzetközi szakirodalmat sem tanulmányozta. Ez pedig bizonyítottan egy gyermek életébe került” - írja Novák.

Az orvos felveti a „hálapénz-maffia” felelősségét is, szerinte nem csoda, hogy az emberek alternatív lehetőségeket keresnek a szüléshez.

Bár Geréb Ágnesnek köszönhető, hogy az otthonszülés hazánkban téma lett és jogi szabályozás született, valójában ő egy személyben rengeteget ártott kuruzslásával, felelőtlen otthonszüléseivel, haláleseteivel annak, hogy az otthonszülés elfogadott legyen, és alacsony rizikójú szülések esetén jól működhessen hazánkban. Sürgősen vegyük le Geréb Ágnes fejéről a glóriát!”

- zárja írását Novák Hunor.