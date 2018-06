Videóra vették, ahogy villám csap egy rendőrségi parkolóba Floridában

Az apopkai rendőrség nyilvánosságra hozta azt a felvételt, amin látszik, ahogy a keddi viharban egy villám pont a őrs parkolójába csap be. Az egyik járőr épp kiszállt a kocsijából, de a pár méterre beütött mennykő, gyorsan visszapattant. A villámlástól az áram is elment az épületben, több transzformátor is tönkrement, de senki sem sérült meg. (AP)